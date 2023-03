Aha! Dit is de goedkoopste woning in Bergen op Zoom

Oké, we scrollen langs een berg garages en een leeg perceel en daar is ie: de allergoedkoopste woning in onze stad. Je vindt het stulpje vlakbij het centrum en hoeft er in ieder geval geen grote verbouwing te doen. Noordsingel 114 is namelijk volledig opgeknapt.

Klein maar fijn

Deze woning is niet alleen de goedkoopste, maar ook de kleinste die te koop staat. Het gaat om een appartement van 47 vierkante meter. Dus mocht je een uitgebreide verzameling modeltreinen willen tentoonstellen, moet je dit stekje misschien even aan je voorbij laten gaan.

Er zijn twee kamers: de woonkamer/keuken en een losse slaapkamer. In de badkamer heb je niet heel veel plek over als je op het toilet zit of in de douche staat, maar je vindt er wel alles wat je nodig hebt.

Op naar buiten

Even een frisse neus halen maar geen zin om de stad in te lopen? Dan kun je naar buiten op je eigen balkon, heerlijk voor een bakje koffie in de zon. Maar: ook hier heb je niet veel ruimte, dus wacht even met het uitnodigen van al je vrienden voor de housewarming. Met twee stoelen op het balkon kan de deur nét open.

Let’s talk numbers

Oké, leuk die beschrijving, maar wat kost dit stulpje? De vraagprijs van deze woning bedraagt 184.500 euro. Wat krijg je daarvoor terug? 47 vierkante meter, twee kamers, een badkamer en een balkon. Het appartement is in 2022 helemaal opgeknapt en van het gas afgehaald, dat scheelt weer op de energierekening.

Je betaalt voor dit appartement omgerekend 3.926 euro per vierkante meter. Dat is meer dan het gemiddelde van 3.041 euro per vierkante meter in het centrum van Bergen op Zoom.

De plaatjes

Benieuwd hoe het eruit ziet? Neem hier een kijkje.

