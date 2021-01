Poppodium Gebouw-T bestaat al tien jaar: ‘Klein, maar gezellig’

20 januari BERGEN OP ZOOM - Het initiatief kwam destijds van jongeren. Na sluiting van het populaire De Botte Hommel was er geen plek meer waar de jeugd naartoe kon. De gemeenteraad omarmde het idee en zo is Gebouw-T geboren. Vandaag exact tien jaar geleden, opende het poppodium voor het eerst de deuren. Die avond nog voor genodigden, maar daarna volgde een uitverkocht openingsweekend. Iedereen wilde wel even met eigen ogen zien wat er aan het Wilhelminaveld was geboren.