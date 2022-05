Agressie naar racefietsers: ‘Lontjes zijn korter geworden’

‘Ieder kind krijgt de kans mee te doen’: Steenber­gen ontvangt prijs voor het muziekon­der­wijs

STEENBERGEN - Muziek maken is leuk. Het zorgt voor creativiteit en verbondenheid. De landelijke organisatie Méér Muziek in de Klas waardeert hoe het muziekonderwijs in Steenbergen is opgetuigd. Zondag 22 mei ontvangt de gemeente daarvoor de Méér Muziek in de Klas Bokaal!

14 mei