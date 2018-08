Agilitykampioenen hopen op NK in Hoogerheide

De twee honden zijn samen met hun bazinnetjes Feline Tunders en Wendy Willemse uit Hoogerheide Nederlands kampioen agility geworden. Het is een goede gewoonte van de gemeente Woensdrecht om hun sportkampioenen in het zonnetje te zetten. En dus mochten de honden de kamer van burgemeester Steven Adriaansen in, samen met hun bazinnetjes.

Agility is een sport waarbij de honden een hindernisparkoers afleggen met onder meer een tunnel en een wip. ,,Je moet dagelijks met je hond trainen en ook zelf moet je een goede conditie hebben, want je moet met de hond meerennen,' zegt Willemse. Het NK was in juni in Venlo. Willemse hoopt dat ook een keer naar Hoogerheide te halen. Ze heeft op bedrijventerrein De Kooi in Hoogerheide sinds drie jaar haar eigen agility trainings- en wedstrijdhal. ,,Ik wil achter de hal een buitenterrein aanleggen waar nationale en internationale agilitywedstrijden gehouden kunnen worden.'' Ze is met de gemeente in overleg en verwacht snel groen licht te krijgen. ,,Ik denk aan een NK, maar ook aan een EK en misschien wel een WK.'' Tunders werd al een keer derde op een EK.