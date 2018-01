Agenten ruiken henneplucht: bijna 200 hennepplanten in woning Bergen op Zoom

Zoenen met een man gaat voor Rico Verhoeven te ver

10:13 Rico Verhoeven is van plan om nog een jaar of 5 te kickboksen. "Ik kan dit niet heel lang doen. Ik wil dit niet nog heel lang doen. Ik zie wat het met me doet als persoon. Maar ik zie ook wat voor impact het op mijn gezinsleven heeft." De wereldkampioen kickboksen zei dit zondagavond in het programma College Tour.