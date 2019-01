Agenten boos: ‘Kritiek op lange rijtijden wordt niet serieus genomen’

Dat zegt politieman Maarten Brink, voorzitter van de politievakbond ACP Zeeland-West-Brabant, naar aanleiding van een uitzending van RTL Nieuws eerder deze week. RTL keek naar de gevolgen van het afstoten van veel politiebureaus in het land. Brink legde in het programma uit dat agenten soms wel drie kwartier onderweg zijn om een arrestant naar de cel te brengen. ,,Ik werk zelf veel in Putte en vroeger konden we met een arrestant in Bergen op Zoom terecht, maar het cellencomplex daar is opgedoekt. Nu moeten we naar Middelburg of Breda rijden’’, zegt Brink.

Lichte vergrijpen

Volgens de politiebond zijn er steeds meer agenten die vanwege de lange rijtijden verdachten van lichte vergrijpen laten lopen. Brink legt uit dat het probleem tweevoudig is. ,,Je hebt ophoudkamers en cellen waar verdachten negen uur of langer verblijven. Van beide zijn er minder dan vroeger. Bergen op Zoom heeft nog altijd een politiebureau, maar dus geen echte cellen meer. Voor een ophoudkamer (bedoeld voor een kortdurend verblijf, red.) moet ik naar Etten-Leur rijden. Het afstoten van bureaus heeft als gevolg dat er dichterbij geen voorzieningen meer zijn. Dat probleem speelt niet alleen in West-Brabant, maar ook in de rest van het land. Mijn collega’s in Zeeuws-Vlaanderen moeten 53 minuten rijden voordat ze iemand in Middelburg in de cel hebben.’’

De politieleiding reageert volgens Brink ontwijkend op de kritiek. ,,Veel collega's voelen zich niet gehoord. Ze hebben het idee dat het probleem ontkend wordt’’, zegt hij.

Efficiëntie

Woordvoerder Erik Passchier van de politie Zeeland-West-Brabant nuanceert dat. ,,We ontkennen niet dat er sprake kan zijn van lange rijtijden, maar dat hoort nu eenmaal bij het politievak. Als vroeger de cellen op een bepaalde locatie vol zaten, moest je ook een stuk verder rijden’’, zegt hij. Eerder liet de politieleiding schriftelijk weten dat ‘het centraal organiseren van de arrestantenzorg gedreven is vanuit efficiëntie en het maximaal benutten van beschikbare capaciteit.’

Volgens de politie is het aantal politiebureaus de afgelopen vijf jaar teruggebracht van 477 tot tweehonderd. In Zuidwest-Nederland verdwenen er vijftien. De gevolgen zijn volgens Brink enorm. ,,Laatst waren er vijf aanhoudingen in de buurt van Bergen op Zoom. Een van de arrestanten brachten we naar Middelburg, de overige vier naar Breda. Elke verdachte moeten we afzonderlijk vervoeren. Met andere woorden: een tijd lang waren vijf wagens met agenten niet beschikbaar voor andere dringende zaken. Zo komt het voor dat agenten afzien van een geplande alcoholcontrole om maar wat te noemen.”

