Agente is in haar vrije tijd getuige van een mishandeling in Bergen op Zoom en grijpt in

Paco werd vermoord gevonden in Tholen, bij wie stapte hij kort daarvoor in de auto?

16 december SINT WILLEBRORD - De vermoorde man die in oktober is gevonden in het water bij de Oesterdam bij Tholen is nog altijd niet formeel geïdentificeerd. De politie weet bijna zeker dat het gaat om José-Fransisco Velasquez-Castillo (49) uit Colombia, met de bijnaam Paco, maar de formele bevestiging uit dat land laat op zich wachten.