Agent bijna gewurgd in Scherpenisse: ‘Eén aanhouding kan leven van agent veranderen’

Van het land Kers op reis

9:30 BERGEN OP ZOOM - Het kersenseizoen is bijna voorbij. Het eerste hoofdstuk van seizoen 2019 is bijna afgelopen. Het is een mooie tijd geweest. De oogst was goed en over het weer mochten we echt niet mopperen. Geen zware onweersbuien/regenbuien in deze regio, gelukkig maar.