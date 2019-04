Afzien in de modder tijdens Steenbergse survivalrun

Jezelf het snot voor de ogen rennen. En tussendoor allerlei lastige obstakels bedwingen. Dat is de Survivalrun in een notendop. Het parcours ging dwars door Steenbergen. De wedstrijd was dit jaar extra zwaar vanwege de buien die over West-Brabant trokken. De deelnemers kregen te maken met veel modder. Dat maakte het klimmen in de touwen lastig.

Voor herhaling vatbaar

,,Het was behoorlijk koud”, zegt Piet Versteijnen uit Tilburg. Hij heeft iets meer dan anderhalf uur nodig gehad voor het 8,5 kilometer lange parcours. Zijn eerste keer in Steenbergen. En zeker voor herhaling vatbaar. ,,Uitdaging genoeg”, zegt hij. ,,Ik voel ‘m goed in mijn armen. Ploeterend door de modder kreeg ik het wel koud. Eenmaal over de finish geeft dat extra voldoening.”

Volledig scherm Deelnemers trotseren een nieuw onderdeel op het sportpark in Steenbergen. © Timo Van De Kasteele

Minder dan vorig jaar

In totaal zijn 800 deelnemers gestart, waarvan 300 wedstrijdrenner en een slordige 500 recreanten. Iets minder dan vorig jaar. Toch is organisator Maurice Boterman tevreden. ,,Met deze weersomstandigheden, een dag na Koningsdag en middenin de meivakantie mogen we absoluut niet klagen.”

De uitslag bij de heren: 1. Stijn Lagrand uit Bilthoven; 2. Maarten Heerkens uit Driebergen-Rijsenburg 3. Mathijs Kimmel, Elst. De uitslag bij de dames: 1. Evi Nijman uit Aalgen; 2. Elisa Mul uit Zeewolde; 3. Meira Zubcevic uit Utrecht.