Afvalpassen registreren inworpen niet meer in Steenbergen

Dat blijkt uit een raadsmededeling van het college van burgemeester en wethouders. Sinds 1 april is in Steenbergen het omgekeerd inzamelen ingegaan : bewoners moeten hun restafval in een ondergrondse container werpen. Het herbruikbare afval, zoals plastic, wordt voortaan thuis opgehaald.

Zorgen om privacy

De gemeente heeft die inmiddels beantwoord en ook maatregelen genomen. Voortaan registreren de passen het aantal inworpen niet meer. Het college heeft besloten dat dat toch niet nodig is. Dat gebeurde tot voor kort wel om twee redenen. Aan de ene kant om te voorkomen dat er oneigenlijk gebruik gemaakt zou worden van de containers. Maar de gemeente wilde ook inzicht krijgen in de hoeveelheid afval die weggegooid wordt. Een van de doelen is om over een aantal jaar van 249 kilo restafval per persoon naar maximaal 100 kilo te gaan.