Afval in de natuur: 'Bij de Zanderijen trof ik twee televisies aan’

pollBERGEN OP ZOOM - Gedumpt afval langs de weg, in de bossen en in rivier De Zoom. Het is Bergenaar Jac Lent (75) een doorn in het oog. Bijna dagelijks is het prijs. Zijn het niet zakken met blikjes bier, dan wel restanten van de zoveelste wietkwekerij. "Laatst trof ik bij de Zanderijen zelfs twee televisies aan. Het moet niet gekker worden.”