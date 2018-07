Aftellen voor Shakespeare Verliefd in Bergen op Zoom

De tijdelijke winkel is zaterdag voor het eerst open en daarna alle zaterdagen in augustus. En ook op de koopzondag van die maand, 26 augustus. Dat vertelt woordvoerder Cees Bosmans.

Kostuums

In de winkel is informatie te vinden over Shakespeare Verliefd. En er zijn entreebewijzen te koop. ,,Speciaal voor wie niet online wil kopen.'' Want via internet is de kaartverkoop al volop gaande. Ook showt De Vierschaar in de bibliotheek een aantal kostuums zoals die in de voorstelling zijn te zien. De ontwerpen zijn van de hand van Ward Warmoeskerken.

Quote Shakespea­re Verliefd sloeg boven verwach­ting aan Cees Bosmans

Shakespeare Verliefd is vorig jaar met succes voor het eerst opgevoerd op de grote binnenplaats van Het Markiezenhof. ,,Het sloeg boven verwachting aan.'' En gaat daarom dit jaar op herhaling. In tegenstelling tot 2017 zijn er dit keer alleen avondvoorstellingen, die om 20.30 uur beginnen. ,,Vorig jaar waren de voorstellingen heel basic, dit keer hebben we flink geïnvesteerd in beeld en geluid'', vertelt Bosmans over de gewijzigde aanpak van Stichting De Vierschaar.

Spannend

Ook zijn er nodige wisselingen van spelers. ,,We hebben een flink aantal nieuwe namen, dat maakt het wel spannend.''