Aftellen voor Shakespeare Verliefd in Bergen op Zoom

Dit openluchtspel wordt door spelers van De Vierschaar gebracht in de periode van donderdag 30 augustus tot en met zondag 9 september. En het aftellen is begonnen.

,,We zijn met het decor deze week bezig'', vertelt woordvoerder Cees Bosmans. Op zondag 26 augustus hebben we een eerste repetitie op Het Markiezenhof.'' De dag erna, op maandag, wordt de tribune opgebouwd. Dat kan niet eerder omdat er het weekeinde ervoor andere activiteiten op de binnenplaats zijn gepland. ,,Dat wordt een spannende dag, want we moeten dan ook de verlichting installeren en het geluid.''

Avond

De tweede editie van Shakespeare Verliefd kent alleen avondvoorstellingen. ,,Dat geeft een totaal andere beleving, zelfs voor wie de voorstelling vorig jaar al heeft gezien.'' Shakespeare Verliefd werkt dit jaar met een flink verjongde groep spelers.

De generale repetitie is op woensdag 29 augustus. ,,Daar nodigen we mensen uit de buurt voor uit. Die ondervinden toch wat overlast van ons. En daarom maken we dit gebaar.''

Quote 's Avonds totaal andere beleving Cees Bosmans

De kaartverkoop loopt inmiddels volop. ,,Maar er zijn nog genoeg kaarten te koop'', aldus woordvoerder Bosmans.

Shakespeare Verliefd is alleen nog dit jaar te zien, benadrukt hij. ,,Dit is de tweede en laatste keer dat we dit spelen.'' Volgend jaar pakt de Vierschaar uit met een voorstelling in het teken van 75 jaar bevrijding.