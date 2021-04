Aftellen tot mijn pensioen! De geraniums lonken

TDC danst weer, nu in de se­mi-buiten­lucht: ‘We hebben flink bekijks’

2 april Het is een noodoplossing, maar de Hoogerheidese dansvereniging Totally Dance Company (TDC) is er maar wat blij mee. Vanaf deze week kan TDC trainen in een tent achter mfc Kloosterhof in Hoogerheide.