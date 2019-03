Aftellen tot de première van Aida in Bergen op Zoom

Niet gek ook, want zij speelt Aida. ,,Ik hoop al jaren dat we deze musical gaan doen”, vertelt ze vlak voor een repetitie. ,,Ik draaide de cd vroeger grijs en het is de eerste musical die ik heb gezien als kind.”

Ze staat in een loods in Halsteren, een opslagruimte van het Facilitair Bedrijf. Terwijl de acteurs een heftige scène oefenen, wordt verderop hard gewerkt aan het decor. Schilderen en zagen: nu de première nadert zijn het vooral de details die de decorbouwers verwerken.

Intense repetities

Quote We nemen alles tot in de kleinste details serieus Roel Soffers De acteurs hebben de repetitieruimte aan de Blokstallen in Bergen op Zoom verlaten omdat ze de steigers nodig hebben die opgeslagen staan in Halsteren. Ze oefenen de scène meermaals. Het geluid van elkaar rakende zwaarden galmt door de ruimte. De locatie mag dan vreemd zijn, het acteerwerk is er niet minder om. ,,Wat je hier ziet, is precies wat je straks ook in de Maagd ziet”, zegt pr-man Roel Soffers. ,,Er wordt geen repetitie afgeraffeld. We nemen alles tot in de kleinste details serieus.”

Het waren intense repetities, blikt Hendrickx terug. ,,Maar je weet als je voor zo’n productie gaat dat het een groot deel van je sociale leven opslokt.” Het spelen van Aida is uitdagend. ,,Zeker omdat het drama is. Dat maakt dat je op een heel andere manier moet zingen en spelen.” In die laatste weken voor de première vallen eindelijk alle puzzelstukjes in elkaar.

Beste musical

Quote Het is een compleet ander stuk dan vorig jaar, wat weer een compleet andere discipline vergt Albert-Jan Verhees Haar tegenspeler is Albert-Jan Verhees, die eind vorig jaar een Amateur Musical Award (AMA) voor beste mannelijke hoofdrol in de wacht sleepte. Dat zorgt niet voor extra druk op zijn schouders, vertelt hij. ,,Ik voel dezelfde spanning als altijd. Het is een compleet ander stuk dan vorig jaar, wat weer een compleet andere discipline vergt.”



De BOV heeft inmiddels al drie jaar op rij een AMA gewonnen voor beste musical van Nederland. Toch zorgt dat niet voor extra spanning bij de club. Het winnen ervan is een mooie erkenning, zegt ook regisseur Diemer van Wijk, maar uiteindelijk gaat het om het Bergse publiek. En wat die kan verwachten dit jaar? ,,Een sfeervolle productie, waarin we iedereen meenemen naar Egypte. Voor een mooi en meeslepend liefdesverhaal.”

Anders

Totaal anders dus dan The Producers van vorig jaar. ,,Dat was op en top show. We proberen ieder jaar een ander genre uit te kiezen. Toen comedy, nu drama. Ook qua decor is het heel anders. En wat opvalt aan Aida: in de liedjes wordt het verhaal doorverteld. De nummers zijn essentieel om het verhaal te blijven volgen.”