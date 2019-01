‘Afstand van ‘Nashville’ is vanzelfsprekend’, zegt college Woensdrecht

Respectvol

Deze vrijdag kwam het college ook met een schriftelijke verklaring: ,,Wij vinden het belangrijk dat we in onze samenleving respectvol omgaan met iedereen, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid. Specifiek voor de LGBT-gemeenschap zetten we dit al jaren kracht bij door het hijsen van de regenboogvlag bij het gemeentehuis op ‘coming out day'. Het is voor ons dan ook dusdanig vanzelfsprekend dat we afstand nemen van de Nashville-verklaring dat we niet als reactie nu de regenboogvlag gehesen hebben. In onze gemeente is iedereen van harte welkom. Dit standpunt dragen we op tal van momenten uit.”