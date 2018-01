Ieder jaar opnieuw is mijn goede eindejaarsvoornemen dit te voorkomen door op tijd te beginnen. Om dan uiteindelijk in de dagen voor Kerstmis 's avonds laat nog aan het werk te zijn en mezelf te realiseren dat het wederom niet is gelukt.

Ergens vind ik het ook wel weer grappig om goede voornemens al voor het nieuwe jaar te zien stranden. Dat geeft eigenlijk aan dat het beter is deze voornemens gewoon niet te maken.

Zo begint december altijd met Sinterklaas, waar we in ons gezin de traditie hoog houden om surprises te maken met een gedicht erbij. Omdat de lootjes altijd minder dan een week van tevoren worden getrokken, is dit jaarlijks een interessante uitdaging. Het werk moet door, waardoor alles de laatste dag of zelfs in de laatste uren nog moet gebeuren. Het maakt sinterklaasavond extra speciaal als iedereen weer een geweldige surprise heeft.En het geeft ook op 6 december een fijn gevoel, wetend dat alles weer gelukt is en Sinterklaas op de weg terug naar Spanje is.

Maar dan is december dus pas net begonnen en volgt de uitdaging om alle lopende projecten af te ronden op het bedrijf, bij mijn klanten en om de administratie op orde te brengen. En dan komt er vanuit de krant ook nog het verzoek deze column eerder in te leveren in verband met de feestdagen... Allemaal redenen die leiden tot late avonden achter de computer en in het donker werken op het veld.

Als dan de laatste week voor Kerstmis is aangebroken loopt alsnog alles uit. De reden dat ik weer in de problemen kom, is mijn optimisme dat alles netjes volgens planning zal verlopen en er dus niets onverwacht kapotgaat. Maar dat blijkt altijd weer een illusie.

Tegen de tijd dat u dit leest, is deze ellende gelukkig achter de rug en is het tijd voor een week rust met de telefoon uit. Nagenieten van alle mooie momenten van afgelopen jaar en plannen maken voor 2018. Ik wil u namens FrankenFruit bedanken voor een gezellig 2017 en hopelijk tot volgend jaar!