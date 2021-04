Afschuwelijke martelgang Belgische loodgieter: komt in juli ware toedracht ‘speciekuipmoord’ boven water?

Gastelse voetbal­vrien­den kletsen uurtje vol in livestream­show Transfer­vrij

18:00 OUD-GASTEL - Op tafel liggen de voetbalboeken over Zlatan, Messi en Nouri. De sjaal van SC Gastel zorgt voor nog meer sfeer, net als allerlei shirts op de achtergrond. Zie daar de passende setting voor Transfervrij, de voetbalshow vanuit ’t Veerhuis die komende vrijdagavond vanaf kwart over zeven via livestream op Facebook te volgen is.