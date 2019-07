'Afschuwelijke lijdensweg is te voorkomen'

Auto brandt uit in Bergen op Zoom, mogelijk sprake van brandstich­ting

10:39 BERGEN OP ZOOM - Aan de Meidoornlaan in Bergen op Zoom is in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.45 uur een auto in vlammen opgegaan. Een andere auto raakte zwaar beschadigd. Mogelijk is er sprake van brandstichting.