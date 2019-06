‘Afglijden kwetsbare zwerfjeugd West-Brabant voorkomen met brede aanpak’

Bergse schilder Mart Franken maakt kans op plek in Rijksmuse­um: ‘In het Rijksmuse­um hangen, dat is best stoer’

17 juni BERGEN OP ZOOM - Uit maar liefst 8.390 inzendingen is het werk geselecteerd. Met mogelijk straks een plekje aan de muur tijdens de grote zomertentoonstelling Lang Leve Rembrandt in het Rijksmuseum. Mart Franken is er eigenlijk best trots op, nu al, voordat de jury het definitieve oordeel velt. ,,In het Rijksmuseum hangen, dat is best stoer.''