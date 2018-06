Maar ook omdat er niet zoveel geld te verdienen is als tuinder en we tot nu toe al onze winst steeds opnieuw investeren. Dat kan een tweedehands tractor zijn, nieuwe omheining rond ons bedrijf of nieuw materiaal voor onze snijbonentunnels. We hebben dus simpelweg het salaris nodig van ons andere werk om rond te komen.

Familie en vrienden vragen zich regelmatig af hoe en waarom we dat dan doen? Zo werk ik ruim 28 uur als communicatieadviseur, ben ik bijna net zoveel uren kwijt op het fruitbedrijf en heb ik ook nog twee kinderen en een partner. En het liefst wil ik sporten ook nog even ’s avonds. Als we toch niets verdienen aan het fruitbedrijf, waarom zouden dan zo hard werken? Dat vraag ik mijzelf ook weleens af. Zeker omdat ik steeds meer achter de computer zit om mailtjes te beantwoorden, facturen in te boeken of op de kinderen van de anderen zit te passen, zodat zij wat kunnen doen.

Afgelopen zaterdag zat ik eindelijk weer eens een middag op de trekker. Het gras tussen de boomgaarden moest gemaaid worden. Gelukkig had mijn neefje al heel wat gedaan, want met zo’n vijf hectare boomgaard maaien ben je wel even zoet. Ik reed door de kersenboomgaard, de takken sloegen mij letterlijk om de oren en de bladeren kriebelden tegen mijn lichaam. En ik had weer tijd om na te denken. Want de trekker kan maar op een bepaalde snelheid maaien en hoewel dat niet snel genoeg gaat naar mijn zin, kan je simpelweg niet sneller. Stiekem het werk niet doen heeft ook geen zin, want het valt nogal op dat het gras in de ene rij kniehoog staat en in de andere rij niet.