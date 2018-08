Advocaten Klaas Otto willen vrijspraak: 'Volstrekte onzin wat hier beweerd wordt'

Dag 4BREDA - Witwassen, afpersing, bedreiging? Niets van waar, zeggen de advocaten van Klaas Otto. Het is de vierde dag in de zaak tegen de oprichter van motorclub No Surrender. Volgens de advocaten van de Bergenaar rammelt het verhaal van het Openbaar Ministerie (OM) aan alle kanten.

Dat blijkt tijdens het pleidooi van de mannen. Gisteren werd tegen Otto tien jaar cel geëist.

Als het gaat om de brand in het huis van Jack J. in 2012: ,,Uit alles blijkt dat mijn cliënt er niets mee te maken heeft”, aldus Sanne Schuurman, één van de advocaten van de Bergenaar. De brandstichter (opgepakt) noemde ‘de knor’ als opdrachtgever, maar Otto werd ‘nooit aangewezen’. Tevens trok de brandstichter de verklaring weer in.

Dan de handgranaat onder de auto van J.’s schoonvader. Het OM heeft ‘weinig technisch bewijs’, maar: ,,Het past volledig in het plaatje”, aldus de officier. Schuurman wijst het van de hand: ,,Mijn cliënt heeft enkel aangegeven langs de woning te zijn gereden.” Ander bewijs is er niet, zegt hij: ,,Het is volstrekte onzin wat hier beweerd wordt door het Openbaar Ministerie.”

Schulden en schieten

Als het niet om bewijs gaat, dan gaat het om de betrouwbaarheid van de getuigen. Want aan hun verhalen zitten de nodige haken en ogen, vertelt Schuurman.

Quote M. zou hebben geschoten omdat Otto agressief voor de deur stond. Maar de buren van M. hebben verklaard dat ze niets hebben gehoord, tot er werd geschoten Verdediging Otto

Bijvoorbeeld: de afpersing en mishandeling van de Belgische autohandelaar Joop M. Hij zou onder andere zijn mishandeld met een krik na een mislukte deal met een oldtimer. De Belg schoot Otto in 2015 neer, vanwege grote angst voor Otto.

,,M. zou hebben geschoten omdat Otto agressief voor de deur stond. Maar de buren van M. hebben verklaard dat ze niets hebben gehoord, tot er werd geschoten", aldus Schuurman. M. had schulden, liep wel vaker 'te bedelen'. ,,M. zat financieel in de problemen, daarom heeft hij op cliënt geschoten.”

Volgens Schuurman zijn er verder geen bewijzen of verklaringen dat Otto hem afgeperst zou hebben. Laat staan dat hij hem zou hebben mishandeld.

Nooit plaatsgevonden

Dan de mishandeling van Danny van der G., garagehouder uit Bergen op Zoom. Dat er een conflict tussen hem en Otto was, ontkent Otto niet. Maar net als bij slachtoffer M. twijfelt Schuurman aan de betrouwbaarheid van het verhaal van Van der G.: ,,Uit tapgesprekken blijkt dat Van der G. onder druk is gezet een belastende verklaring af te leggen.”

Daarom pleiten de advocaten voor niet-ontvankelijkheid in deze zaak. Daarnaast omdat het een 'trial by media' zou zijn, met alle aandacht van de media. ,,Het valt niet mee, als dit soort dingen over iemand worden gezegd en u moet daar over oordelen", aldus Schuurman tegen de rechtbank.

Mishandeling en bedreiging? ,,Hebben volgens mijn cliënt nooit plaatsgevonden.”

Volledig scherm Politie rondom de rechtbank van Breda. © Foto: Ramon Mangold

Van der G. zou op verschillende punten hebben gelogen, aldus Schuurman. Hij zou zijn geslagen met een honkbalknuppel, geprikt met een stok. ,,Het letsel past totaal niet bij de beschrijving die Van der G. geeft. Dergelijke mishandelingen krijg je niet enkel blauwe plekken van.”

Over de bedreigingen, zegt hij bijvoorbeeld: ,,Afsnijden oren van kinderen wordt nergens bevestigd.” Volgens Schuurman wordt zijn cliënt door het OM 'afgeschilderd als een monster'.

Quote Het letsel past totaal niet bij de beschrij­ving die Van der G. geeft. Dergelijke mishande­lin­gen krijg je niet enkel blauwe plekken van. mr. Sanne Schuurman

Ook hij zou, net als M., doodsbang zijn voor Otto. Klopt niets van, zegt Schuurman. In een gesprek met de politie zou Van der G. gezegd hebben: ,,Ja het zit mij hoog, die man heeft een potje ellende aangericht. (..) Niet dat we bang voor hem zijn, maar hij heeft wel een hoop mensen in de problemen gebracht.”

'Volstrekt ongeloofwaardig'

Het zijn niet enkel deze zaken waar Otto voor terecht staat. Het OM beschrijft Otto als een ‘witwasmachine’. Die verdenkingen zijn volgens het Niels van Schaik, de tweede advocaat van Otto, 'onvoldoende onderbouwd'.

Of wat geleend geld hier en daar een criminele oorsprong had, dat kon Otto niet weten, zegt Van Schaik. En dat het niet via de bank ging: ,,Het is een feit van algemene bekendheid dat er in de autobranche veel met contant geld wordt gewerkt.”

Voor een goede liquiditeit moest hij daarom soms ‘voor korte tijd extra geld lenen’, voor de auto’s in het ‘luxe segment’, die zo een ton kunnen kosten. Dat Otto ‘gefingeerde omzet’ zou maken met zijn autohandel wordt niet hard gemaakt, zegt Van Schaik: ,,Volstrekt ongeloofwaardig.”

Quote Het is een feit van algemene bekendheid dat er in de autobran­che veel met contant geld wordt gewerkt. mr. Niels van Schaik

De advocaten gaan voor vrijspraak. ,,Volgens mijn cliënt gaat het om zakelijke conflicten. Het gaat hier niet om iemand die willekeurig slachtoffer uitzoekt en gaat afpersen”, aldus Schuurman.

Hij vraagt de rechter rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden in de strafmaat. Zo heeft Otto een lange periode ‘onder zwaar regime’ in de gevangenis van Vught door gebracht, omdat vermoed werd dat Otto een liquidatie voorbereidde op toenmalig officier Greetje Bos. ,,Gebleken is dat de zaak is geseponeerd, ik vind dat dat moet meewegen", aldus Schuurman over de strafmaat.

Ook zouden de rechters kritisch volgens hem moeten kijken naar de betrouwbaarheid van de slachtoffers in de zaak.

Mogelijk is dit de laatste dag in de zaak. Voor morgen stond de zaak ook nog op de rol, maar zowel Otto, als het OM, als rechters als de advocaten willen de zaak vandaag afronden.

Uitspraak is 25 oktober.