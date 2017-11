Advocaat: 'OM ronselt en beïnvloedt zelf getuigen tegen Otto'

Zo hebben ze de tot 18 jaar cel veroordeelde moordenaar van Hugo van Houten (2015) strafvermindering aangeboden als hij wilde verklaren dat Otto de opdracht voor de liquidatie (2015) had gegeven.

Aangifte

Dat schrijft advocaat Louis de Leon in zijn aangifte wegens laster en smaad tegen hoofdofficier van justitie Charles van der Voort in Zeeland-West-Brabant en burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom.

De Leon stelt dat de wetenschap over de geopperde deal 'indirect komt van de raadsman' van Sooi de C., de schutter. Diens advocaat Jules van Wijk zegt 'niks te kunnen bevestigen of ontkennen'. Het Openbaar Ministerie in Breda gaat desgevraagd niet in op de inhoud van de aangifte, die formeel is gericht aan het College van Procureurs-Generaal.

Illegaal

In zijn uitvoerige aangifte beticht De Leon OM en politie ervan dat ze bij gebrek aan bewijs tegen Otto illegale opsporingsmethodieken gebruiken, waaronder het ronselen van getuigen. Een getuige die was opgeroepen in het onderzoek naar de liquidatie van Peter van der Linde uit Breda, een bekende van Otto, zou volgens De Leon zo vooral bevraagd zijn over 'wat hij wist te vertellen over mijn cliënt'.

In de klacht beticht justitie er ook van(steun)bewijs te creëren door niet vaststaande feiten 'neer te leggen in ambtsedig opgemaakte processen-verbaal', die vervolgens in de media worden verspreid. De aangifte tegen Van der Voort en Petter richt zich op twee recente interviews in Volkskrant en De Telegraaf. Daarin typeren ze Otto als een belangrijke crimineel en wordt hij gekoppeld aan liquidaties in Zuid-Nederland.

Media-offensief

De Leon spreekt van een 'ongebreideld media-offensief' met als doel Otto af te schilderen als een monster', terwijl zijn zaken nog onder de rechter zijn. Volgens hem hebben de twee gezagsdragers met hun uitlatingen de Europese en Nederlandse richtlijnen over een eerlijk proces overtreden en heeft het OM daarmee het recht op vervolging verspeeld.