Advocaat Klaas Otto: 'Misschien moet een andere gek mijn werk maar doen'

liveblogROTTERDAM - Klaas Otto uit Bergen op Zoom staat woensdagochtend voor de rechter in een beveiligde rechtszaal bij de rechtbank in Rotterdam. Hij wordt verdacht van het afpersen van zakenpartners, brandstichting en witwassen.

Het plan was dat de zaak woensdag inhoudelijk behandeld zou worden, maar eind augustus heeft het Openbaar Ministerie op verzoek van de verdediging de ontbrekende afgetapte telefoongesprekken geleverd. Omdat dat er zo'n 1300 bleken te zijn, is besloten woensdag eerst een regiezitting te houden. Otto is zelf niet bij de zitting aanwezig. Dat is voor het eerst.

Advocaat Otto ontevreden

Louis de Leon, de advocaat van Klaas Otto, is ontevreden over hoe het OM met de telefoontaps omgaat. Volgens hem worden gesprekken die ontlastend zouden kunnen zijn voor Otto, buiten het dossier gehouden. Ook vindt de advocaat dat het ondoenlijk is voor de verdediging om alle taps af te luisteren.

De Leon liet tijdens de zitting vallen dat hij vindt dat hij zijn werk zo niet kan doen. "Als we alles meteen hadden gekregen toen we het vroegen, had het niet zo lang geduurd", zei hij. "Ik kan mijn werk zo niet doen. Ik denk dat een andere gek het misschien maar moet doen. Ik meen het, geen grap."

Verdacht van moordplan

Otto kwam twee weken geleden weer in het nieuws, omdat hij een plan zou hebben gemaakt om officier Greetje Bos te vermoorden. Hij is toen overgebracht van de gevangenis in Middelburg, naar die in Vught, omdat daar meer mogelijkheden zijn voor een strenger regime. De moordplannen op Bos worden in de zaak van woensdag niet besproken.