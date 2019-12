Advies: binnenstad van Bergen op Zoom op slot voor auto's

Geef de boswach­ters een pistool, vindt groot deel Brabantse politiek

6:29 TILBURG - De forse kritiek op Samen Sterk in Brabant (SSiB), belast met handhaving en toezicht in het buitengebied, baart de Brabantse politiek zorgen. CDA, VVD en D66 geven aan dat ze het functioneren van SSiB aan de kaak stellen naar aanleiding van berichtgeving in deze krant.