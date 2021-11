Adrie verkocht soldaten benzine met korting en friet voor een kwartje: ‘Liever bij de pomp dan in de kraam’

Als pomphoudster had Fluyt het prima naar haar zin. Maar het frietkot liet ze liever aan haar man Johan over. ,,Ik was nog hartstikke jong, in de bloei van mijn leven. Al die jonge soldaten die voor een frietje en een colaatje kwamen, die zagen dat ook. Nou, ik hoef u niet te vertellen wat voor opmerkingen er soms gemaakt werden, dat snapt u wel. Niet dat er ooit iets naars is gebeurd, maar ik vond dat toch maar niks.”