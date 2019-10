Adri van Zweden verlaat Woensdrechtse gemeenteraad

De wet schrijft voor dat een raadslid in de eigen gemeente moet wonen. ,,Heel erg jammer”, zegt de 72-jarige Van Zweden, die er bijna twintig jaar gemeentepolitiek op heeft zitten. ,,Onze woning in Woensdrecht stond al langer te koop. Onlangs meldde er zich een koper die er per 1 november in willen trekken, dus kwam de verhuizing naar Krabbendijke in een stroomversnelling.”