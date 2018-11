Adje Somers Broos was drijvende kracht achter tal van evenementen

Adje zat bij de Hoogerheidense middenstandsvereniging Miwo, was de drijvende kracht achter de Lentefeesten in haar dorp en ook achter de Woensdrechtse jaarmarkt en het kindercarnaval in Woensdrecht.

Adje was in de jaren 80 en 90 voorzitster en secretaris van de Miwo. ,,Een vrouw die vooral opkwam voor het algemeen belang van de Miwo'', zegt oud bestuurslid van de ondernemersvereniging Fon Borremans. ,,Een ondernemersvereniging besturen is niet altijd even makkelijk omdat ondernemers verschillende belangen hebben. Toch zorgde ze ervoor dat alle neuzen dezelfde kant uit stonden. Adje had geen eigen bedrijf waardoor ze onafhankelijk de Miwo wist te leiden.''

Jaarmarkt

Ze was ook vele jaren de drijvende kracht achter de jaarmarkt De Lentefeesten waarbij ze er in slaagde om het alle standhouders naar de zin te maken. Ze was als secretaris en penningmeester ook betrokken bij de stichting Jaarmarkt Woensdrecht. Fons van Tilburg was marktmeester bij de Woensdrechtse jaarmarkt. ,,Het was altijd erg prettig om met haar samen te werken. Ze was altijd vrolijk en iemand die zichtbaar plezier had in het organiseren.''

Van Tilburg zegt dat Adje door haar opgewektheid met iedereen door een deur kon. Van Tilburg zegt dat verenigingswerk niet altijd even plezierig is. ,,Maar ze slaagde er altijd weer in om alle plooien glad te strijken.''

Jeugd

Adje bekommerde zich ook over de jeugd in het dorp Woensdrecht. In het dorp waren maar weinig carnavalsactiviteiten. Ze organiseerde daarom elk jaar een kinderbal in zaal Non Plus Ultra in Woensdrecht. Van Tilburg weet dat er elke keer een paar honderd kinderen aanwezig waren. ,,Ook bij dit bal was Adje het zonnetje in huis'', zegt Van Tilburg. ,,Jammer dat dit soort bestuurders er niet meer zijn.''