Ad van Boekhandel Quist is genomineerd voor verkoper van het jaar: 'Het delen van mijn liefde voor boeken is het mooiste dat er is'

Pink­pop-lief­de: Anne verhuisde voor John naar Bergen op Zoom

De een is geboren en getogen in Bergen op Zoom, de ander verhuist voor de liefde naar onze stad. Dat laatste is het geval voor Anne van Rijswijk (50). Het liefdesverhaal van haar en de Bergse John (55) begon bijna 23 jaar geleden in de trein aan de andere kant van Brabant. “Op weg een festival waar ik eigenlijk helemaal niet naartoe wilde.”