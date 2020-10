Ad Quist krijgt bijna dagelijks boeken aangeboden van hobbyauteurs: ‘Ze staan hier te verstoffen’

BERGEN OP ZOOM - Van boeken over de Bergse geschiedenis tot thrillers. En van reisverslagen tot persoonlijke verhalen over ‘hoe ik mijn anorexia overwon’. Het lijkt wel of iedere huis-tuin-en-keuken-auteur tegenwoordig een boek op de markt brengt. ,,Aan de lopende band krijg ik aanbiedingen”, zegt Ad Quist van boekhandel Quist in Bergen op Zoom.

Je moet wat in coronatijd. De een puzzelt, de ander schrijft een boek. Meerdere keren per week krijgt Ad Quist in zijn boekhandel in de Fortuinstraat mensen over de vloer die zelf een boek hebben geschreven. En dat aan de man willen brengen. ,,We zien echt een toename. Mailtjes beantwoorden we niet eens meer. Zoveel zijn het er.”

Quist loopt in zijn zaak langs een hoekje schrijfsels van ‘huis-tuin-en-keuken-auteurs’. Een gedichtenbundel over de Roparun. ‘Wat ik leerde van mijn coaches’. Een boek over wat kunstenares Antoinette van Brussel leerde in Japan. ,,Je kan ze meenemen. Met alle respect, ze staan hier te verstoffen”, zegt Quist. ,,We zijn heel kritisch op wat we in huis halen.”

We verkopen in de regel ‘nee’

Hij begrijpt ze wel, die hobbyauteurs. ,,Uitgevers hebben een heel marketinginstrument achter een boek zitten. Heb je zelf iets geschreven, op de markt gezet via een platform als Boekscout, dan moet je vaak zelf voor de promotie zorgen. Logisch dat ze bij ons aankloppen. Wij krijgen alleen zoveel aangeboden, dat het ondoenlijk is om te bepalen of iets de moeite waard is. Daarom verkopen we in de regel nee.”

Toch zijn er uitzondering, weet Quist. ,,Af en toe zitten er toch pareltjes tussen. Zoals Hex van Thomas Olde Heuvelt. Die halen we dan alsnog in huis.” Toch blijft het volgens Quist lastig met zelf uitgegeven schrijfsels. ,,De marges zijn dunner. En je zit met betalingen en btw-verrekenen. Allemaal omslachtig. Wij werken liever met een uitgever.”

Marco Vermeulen van Boekhandel Vermeulen in Steenbergen ziet min of meer hetzelfde beeld. ,,De laatste jaren is het echt een tendens. Vaak zijn het persoonlijke verhalen, of boekjes over hele specifieke onderwerpen. Ik neem ze alleen in huis als ik denk dat er publiek voor is. Bijvoorbeeld als het over de streek gaat. Zoals boeken van professor Han Leune, over de historie van Steenbergen. Dat spreekt mensen aan, dan bieden wij graag een platform.”

Quote Mensen moeten vooral blijven schrijven. Alleen niet verwachten dat de boekhandel het zondermeer oppikt. Het is al lastig genoeg om uit de reguliere handel een selectie te maken Ad Quist Bij het Centraal Boekhuis, de grootste logistieke dienstverlener op het gebied van boeken in het Nederlandse taalgebied, herkennen ze de geluiden. ,,Het is een landelijke tendens”, aldus een medewerkster. Cijfers om dit te staven kan ze niet geven.

Volgens Gerard Keijsers speelt het fenomeen al jaren. Hij is directeur van De Vrije Uitgevers (Amersfoort). Dit kennishuis faciliteert zo’n 400 middelgrote en kleine uitgevers met informatie en diensten. ,,Het is veel gemakkelijker geworden om zelf een boek uit te geven. Mensen willen graag hun verhaal kwijt, mede beïnvloed door social media. Een volgende stap is om het in boekvorm te doen.”

Vervuiling

Hij uit kritiek op sommige bedrijven, die helpen om een boek min of meer in eigen beheer uit te brengen. ,,Ze nemen elk boek aan zonder het te lezen. Zo loop je kans op vervuiling van de markt, wat ik jammer vind. Je ziet slordige boeken vol fouten, waar zelfs de familie van de schrijver geen interesse voor heeft. Wij staan daar anders in. Een boek moet wel kwaliteit hebben én een kans maken in de boekhandel.”

Toch zijn alle betrokkenen het over één ding eens. Dát mensen de pen of laptop pakken is hartstikke mooi. Ad Quist: ,,Mensen moeten vooral blijven schrijven, zeker doen. Alleen ze moeten niet verwachten dat de boekhandel het zondermeer oppikt. Het is al lastig genoeg om uit de reguliere handel een selectie te maken.”