Actiepartij Steenbergen Anders (StAn) is uitgeprotesteerd

Van nul naar vier zetels: in 2006 bestormde de nieuwe partij Steenbergen Anders de raadzaal in die gemeente. Vier jaar later bleven er daarvan twee zetels over, in 2014 slechts één. Volgend jaar zijn het er nul: Steenbergen Anders (StAn) heft zichzelf op. De actiepartij is uitgeprotesteerd.

StAn is opgericht door Peter Sanders in 2006. De eerste lijsttrekker was Jan Ooms, destijds bekend van de actiegroep tegen de komst van een nieuw gemeentehuis in Steenbergen. Zesduizend handtekeningen haalde die groep destijds op. Het nieuwe plan vonden ze te duur.

Het gemeentehuis kwam er uiteindelijk toch. ,,Je kunt er nu over discussiëren of we gelijk hadden, maar destijds vonden we dat het nieuwe gemeentehuis er niet moest komen'', zegt Ooms.

Kloof

De kloof tussen de gemeente en de inwoners was te groot, vond StAn ook. Dat is tegenwoordig anders, ziet Ooms. ,,We vonden dat als de overheid iets wilde aanpassen, ze dat éérst moet aankaarten bij de burgers en niet achteraf. Ik merk dat dat nu steeds vaker gebeurt in Steenbergen. De gemeente peilt eerst wat er leeft, daarna wordt er beleid gemaakt.''

StAn was ooit ook fel gekant tegen de westvariant van de A4 en vóór de komst van het aquaduct. ,,Daarvoor zijn we tot aan Den Haag gegaan om onze zin te krijgen'', vertelt Ooms. Het eerste konden ze niet voorkomen, het aquaduct is er wel gekomen.

Dat StAn er straks niet meer is, is een gemis, vindt de oud-politicus. ,,Maar ik zag het wel aankomen. Ik miste de laatste jaren bezieling. Je moet als partij ergens voor staan, duidelijk een doelstelling hebben. Dat was er niet meer.'' Huidig fractievoorzitter Tim Huisman, die vier jaar geleden in de raad kwam dankzij voorkeursstemmen, is het daar niet mee eens. ,,Bezieling is een stuk makkelijker met vier raadsleden dan met één raadslid'', reageert hij. ,,Maar de bezieling is nooit weggeweest. We zijn alleen constructiever gaan werken. We zeggen niet meteen 'nee', zoals vroeger. We proberen samen tot een oplossing te komen.''

Positief

In het persbericht waarin voorzitter en burgerraadslid Theo van Es het opheffen van de partij bekendmaakt, schrijft hij dat die opheffing ook positief is. De grote issues waar de partij zich tegen keerde, zijn er niet meer.

Ooms: ,,Als je echt ergens voor wil gaan, dan maak je er een issue van. We gingen de straten op vroeger, dat gebeurt nu niet meer.''

Steenbergen Anders zal niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Van Es had al bekendgemaakt dat hij na deze raadsperiode de overstap naar de VVD maakt. Het is nog niet bekend wat Huisman gaat doen.