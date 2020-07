Actiegroep wil niet nog meer kassen in Steenbergen: ‘Genoeg is genoeg’

De aanleiding voor de oprichting van de nieuwe actiegroep is het plan voor een nieuw kassencomplex in het Westland. Dat gaat om het gebied tussen de Drielindekesdijk, Aanwas, Ligneweg en Westlandse Langeweg. ,,Zo blijft er niks over van de stad", stelt Hamel, die zelf in het gebied woont. ,,Er is een plan om dat hele stuk vol te bouwen. Dat vinden wij heel raar, zo aan de rand van de stad. Vlakbij de Olmentuin. Er zijn ook best veel direct omwonenden. Is dat wel wenselijk?", vraagt hij zichzelf af.

Petitie gestart tegen kassen

Quote We willen zorgen dat inwoners op de hoogte zijn van de plannen en iets kunnen doen tegen dit complex. Maarten Hamel Hamel legt uit dat er verschillende redenen zijn om tegen zo'n complex te zijn. ,,Het geeft overlast van licht, luchtvervuiling, het verpest het landschap. Er zijn allerlei bezwaren te noemen. Wij vinden dat er te weinig aandacht is voor dit nieuwe complex en willen daar verandering in brengen. We willen zorgen dat inwoners op de hoogte zijn van de plannen en iets kunnen doen tegen dit complex."

Daarom is de nieuwe actiegroep opgericht: Actiegroep Steenbergen. ,,We willen geen schreeuwende actiegroep zijn, maar wel onze stem goed laten horen. We willen er vooral zijn voor iedereen die tegen de kassen is. Om welke reden dan ook. Zo kunnen we zorgen dat iedereen zijn stem kan laten horen." De actiegroep is een petitie gestart, die online ondertekend kan worden. Vanaf vandaag is de actiegroep ook te vinden op Facebook. ,,Ook gaan we flyers uitdelen. We zijn nu met vier, maar we zoeken nog mensen om ons te helpen. Dat kan bijvoorbeeld door het uitdelen van flyers."

De aanleiding is dan wel het plan voor een nieuw complex in Steenbergen, maar de groep vindt dat er sowieso genoeg kassen zijn in de gemeente. ,,Genoeg is genoeg", stelt Hamel. ,,Wij vinden echt dat dit niet kan. We hebben genoeg kassen in de gemeente Steenbergen. Worden we anders een tweede Westland? Ik ben er heel bang voor."