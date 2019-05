Actiegroep overhandigt 3.500 handtekeningen om Bravis in Bergen op Zoom te houden

Een kleine delegatie, met vooral SP’ers verzamelde zich voor het ziekenhuis. Ze hadden borden bij zich waar kreten op staan als ‘Ons ziekenhuis moet blijven’ en ‘Geen ziekenhuis in Bergen op Zoom?? Belachelijk!’ Als ze zich een weg banen door het gebouw naar het bestuur van Bravis, krijgen ze bijval van een aantal medewerkers. ,,Mee eens!” roept een vrouw, terwijl ze naar de borden wijst.

‘Boosheid’

De initiatiefnemer van de handtekeningenactie, Niels Minnaard, kon er vanwege zijn werk niet bij zijn. Dus sprak Anja Goossens het bestuur toe. Ze is tevens voorzitter van de SP in Bergen op Zoom. ,,We denken dat er voldoende redenen zijn om beide ziekenhuizen open te houden”, zegt ze. ,,Daar zijn genoeg inwoners voor in deze regio.” Dat de actiegroep daar niet alleen in staat, blijkt wel uit de reacties, zei Goossens. ,,Mensen zijn ontzettend boos. Ze vinden het kapitaalvernietiging en vragen zich af wie straks alles gaat betalen.”

Maar mensen zijn ook ontzettend bezorgd, vertelde ze. Onder andere over de aanrijtijden en het openbaar vervoer. ,,Waar ik zelf van ben geschrokken in deze reacties is dat er heel veel mensen zijn die aangeven dat ze fysiek niet in staat zijn om naar een ziekenhuis in Roosendaal te gaan.”

‘Twee locaties niet handig’

De handtekeningen zijn in ontvangst genomen door Hans Ensing, voorzitter Raad van Bestuur. Hij probeerde de groep uit te leggen waarom het noodzakelijk is om straks één ziekenhuis te hebben. ,,Niet omdat we een nieuw gebouw willen hebben, maar we willen de zorg op een juiste manier kunnen aanbieden.” Richard Pal, voorzitter van de medische staf, voegde daaraan toe dat het onhandig is om een ziekenhuis op twee locaties te hebben. ,,Vooral oudere patiënten hebben vaak last van meerdere aandoeningen. Het is dan niet handig als je steeds naar een andere locatie moet.”

Als het gaat om het openbaar vervoer, dan gaat Bravis zeker nog in overleg met vervoersmaatschappij Bravo, zei Ensing. ,,Het fijnst is dan een efficiënte lijn, waardoor patiënten geen al te lange reistijd hebben, maar dat hangt af van Bravo.”

Goossens was blij dat de groep serieus is genomen door het bestuur, zei ze na afloop. ,,Maar toch gaat onze strijd door.”