Actiegroep: harde garanties nodig voor behoud van polderdorp Doel

Afgelopen week was er in Antwerpen een bijeenkomst waarbij onderzoekers tekst en uitleg gaven over het plan-Weyts. Behalve Doel 2020 waren ook het Havenbedrijf Antwerpen en de gemeente Beveren van de partij. Volgens Malcorps is bij die presentatie gebleken dat er ‘geen enkele reden meer is voor het verdwijnen van Doel’. ,,De economische groei van de Antwerpse haven kan gerealiseerd worden zonder dat het ganse poldergebied rond Doel opgeofferd moet worden.”

Toch blijft Doel 2020 op zijn hoede. Minister Weyts belooft, aldus Malcorps, dat het vrachtverkeer op de weg niet gaat toenemen in zijn plan. Maar het blijft koffiedik kijken of dat inderdaad gaat lukken. Ander punt is de aantasting van de natuur en mogelijke natuurcompensaties. De actiegroep wil dat, in geval van natuurcompensatie, huizen en akkers behouden blijven. ,,Dus niet dat alle bebouwing moet verdwijnen in ruil voor robuuste natuur.” In 2019 moeten er sluitende afspraken liggen; de uitvoering volgt medio 2024-2025. Malcorps woont zelf in het gebied rond Doel. In het dorp zelf wonen nog slechts 20 mensen.