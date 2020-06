Actiegroep boos over uitblijven van beloofde maatregelen vrachtwagenverbod

Pand stinkt zó erg dat aannemer personeel er niet laat werken: ‘Dit kan zo niet langer’

5 juni BERGEN OP ZOOM - De stank die uit het slooppand aan de Halsterseweg 265 komt is vaak niet te harden. Aannemingsbedrijf Oomen die, ter hoogte van het pand, bezig is met rioleringswerkzaamheden en de aanleg van de fietsstraat, wil zijn personeel niet in die stank laten werken. ,,We hebben bij Stadlander aan de bel getrokken”, stelt uitvoerder Arian Dekkers.