Actiecomité Halsteren verbaasd over uitblijven informatie-avond

HALSTEREN - Er komt geen informatie-avond voor bewoners van de Halsterse wijk Rode Schouw over de komst van Finchwoningen op het voormalige Zuneha-terrein en Hemi-terrein. Dit tot grote verbazing van het actiecomité dat daar in een gesprek met de gemeente Bergen op Zoom en woningcorporatie Stadlander om had gevraagd. De gemeente heeft besloten een brief te sturen aan de buurt.

,,Wij zijn hier niet over geïnformeerd. Raar dat we dit via de krant moeten horen", zegt een van de leden van het actiecomité die niet met naam in de krant wil. ,,Wij hebben zelf alle omwonenden keurig op de hoogte gehouden. Na onze actie met de bezwaarbrieven hebben wij veel mailtjes gehad. Iedereen heeft keurig antwoord gekregen. Meer kunnen we niet doen.”

Moeite

Bewoners hebben moeite met de komst van 44 Finchwoningen, kleine houten huisjes voor één tot twee personen. ,,Wie wil daar nu in wonen? Het is echt heel klein.” Het actiecomité vreest dat de woningen bedoeld zijn voor statushouders, arbeidsmigranten, dak- en thuislozen of mensen met psychische problemen. De buurt vindt dat in een kinderrijke buurt niet verantwoord. Stadlander heeft eerder al gezegd dat er een mix van sociale huurders in de studio's komt en geen concentratie van bijvoorbeeld statushouders. ,,Wij hebben daar nooit duidelijk antwoord op gekregen. Niemand in de wijk begrijpt wie er nu in de kleine studio's komen wonen”, zegt het actiecomité.

Bezwaarbrief

Het comité heeft een aantal weken geleden huis-aan-huis een bezwaarbrief in de bus gestopt die bewoners konden inleveren bij de gemeente. Daar is massaal gehoor aan gegeven. Hoeveel er exact zijn ingeleverd kon de gemeente niet zeggen. Vraag is echter of de bezwaarschriften goed zijn. ,,Er kan bezwaar gemaakt worden tegen het bestemmingsplan, maar niet tegen eventuele bewoners die er komen”, stelt Erwin Stander van de gemeente Bergen op Zoom. ,,Dat gaan we in de brief ook uitleggen."