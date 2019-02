Actiecomité Dinteloord clasht met wethouder over megamolens

video Dit is 't Gèèfste Berregse Woord van 2019

13 februari BERGEN OP ZOOM - Een onmisbaar woord in de vocabulaire van veel Bergenaren: Kul of kulleke. Het is een term die je voor haast iedereen kunt gebruiken. Je kunt het zowel tegen een kind als tegen een volwassene zeggen, en het is vrijwel altijd vriendelijk bedoeld. Daarom is het verkozen tot 't Gèèfste Berregse Woord.