Actiecomité Bravis ziekenhuis zet zondagsdiensten op touw

Schietpar­tij verbaast Bergse buurt niet: ‘We voelen ons hier al niet meer veilig’

13 augustus BERGEN OP ZOOM - Een knal in de nacht. Politie en ambulance in de straat. Een hinkende jongen van 17 die door zijn been is geschoten. In de Prinses Irenestraat en omgeving te Bergen op Zoom zit de schrik er deze dinsdagochtend nog goed in na een nachtelijk schietincident. Maar verbazing? Al lang niet meer.