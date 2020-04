Actie voor behoud bijgebouwen naast Halsterse molen

HALSTEREN - Buurtbewoners van de Antoniusmolen in Halsteren zijn een actie gestart voor het behoud van de bijgebouwen op het molenerf. ,,Als die gesloopt worden, is er definitief een uniek stukje historie weg”, stelt Jacinta Voorn.

De Antoniusmolen zelf is een onaantastbaar Rijksmonument. Daarnaast staan echter een loods, stal en woning. Dat ensemble wordt geen gemeentelijk monument, bepaalde het college van Bergen op Zoom onlangs. Een ondernemer wil er een parking realiseren, horend bij een kleinschalig zorgcomplex dat achter de molen moet verrijzen.

Behoud van erf als geheel

,,Maar B en W weten niet wat de Halsterenaren er zelf van vinden”, stelt Voorn. ,,Omdat hier al zo weinig erfgoed is, vragen wij inwoners om te tekenen voor behoud van het molenerf als geheel.” Ze mailde en postte tientallen formulieren. ,,Van deur tot deur gaan kan niet door corona.”

Ook actie via Facebook

Haar buurvrouw Marianne Landa zamelt reacties in via Facebook. ,,We bundelen alles voor de Vereniging De Westbrabantse Molens die bezwaar wil maken bij de gemeente”, aldus Voorn, die inwoners oproept hun mening te mailen naar jjmvoorn@gmail.com.

Panden verpauperd

Volgens Cornelis Simjouw is het beeld dat omwonenden het eens zouden zijn met sloop een leugen. ,,We zijn geschrokken van het Zorghuys-plan. Het hele weiland achter de molen wordt straks volgebouwd.” Voorn en Simjouw beamen dat de drie panden verpauperd zijn. ,,Logisch, er is jaren niks aan gedaan. Maar dit ensemble is wel bijzonder. Behoud heeft nu prioriteit.”

Lawaai en wind

Voorn vreest ook dat personeel en bewoners van het zorgcomplex gaan klagen over het lawaai en de wind en dat de molen minder mag gaan draaien of misschien wel moet stoppen. Onzin, vindt voorzitter Geert Baartmans van stichting Vrienden van de Antoniusmolen. ,,Wie aan het spoor of bij de kerk woont, went ook aan dat geluid.”

'Restauratie onbetaalbaar’