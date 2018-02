Actie vanuit Bergen op Zoom: 'statiegeld op blikjes en plastic flesjes'

videoBERGEN OP ZOOM - Het is zijn grote ergernis: troep langs de kant van de weg. Vooral blikjes en plastic flesjes. En daarom komt Willem de Weert uit Bergen op Zoom in actie. Zijn kruistocht brengt hem op 3 maart op het landelijke politieke toneel: het voorjaarscongres van D66.

,,Blikjes en kleine petflesjes maken bijna de helft van alle afval langs de kant van de weg uit'', vertelt de Bergenaar. Afval. Dat mensen met het grootste gemak uit de rijdende auto gooien. Met miljoenen per jaar. ,,Langs de berm van de A58 bij Bergen op Zoom ligt het vol.'' En dat is niet de enige plek. Bij elke op- en afrit is het raak. En zo belandt nogal wat van die troep in de natuur. Een kort wandelingetje met De Weert bewijst zijn gelijk. Overal maar dan ook overal ligt troep.

Quote Ik dacht: hier zet ik mijn tanden in Willem de Weert De Weert is in het dagelijks leven docent aan een middelbare school in Bergen op Zoom. Maar ook al jarenlang voorzitter van de Stichting de Brabantse Wal, een organisatie die zich inzet om meer bekendheid te geven aan die Brabantse Wal, de Brabantse steilrand op de overgang naar de klei richting Zeeland.

,,Vanuit Stichting de Brabantse Wal hebben we ervoor geijverd dat Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom zich aansluiten bij de Statiegeldalliantie. Dat is gelukt.'' Die alliantie maakt zich hard voor invoering van statiegeld op blikjes en petflesjes. ,,Toen ik dat voor elkaar had, dacht ik hier zet ik mijn tanden in.'' Want de alliantie ijvert wel, maar daar blijft het bij. De Weert wil meer. ,,En zo kwam ik erachter dat op 15 maart een Tweede Kamercommissie over zwerfafval praat.''Dat was de eerste stap. ,,En ik weet dat Stientje van Veldhoven van D66 de staatssecretaris is die hier over gaat. En dat ze ooit tot groenste politicus is uitgeroepen.''

Slapend

Quote Tachtig procent van de Nederlanders is voor statiegeld Willem de Weert De Weert besloot iets te doen, wat hij tot nu toe in al die jaren bewust niet deed. Politiek actief worden. ,,Dat kan niet als voorzitter van de Brabantse Wal. Daar moet geen politieke kleur aan hangen.'' Maar het doel ... ,,Zo kwam ik er achter dat D66 op 3 maart in de Doelen in Rotterdam het voorjaarscongres houdt. Als individu kun je daar niks op de agenda krijgen. Wel als je steun hebt van minimaal 25 leden. Of van een afdeling. Nu ben ik altijd slapend lid van D66 geweest. En ik besloot een wakker lid te worden.''

Hij bezocht de nieuwsjaarsreceptie waar de D66'ers van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht elkaar een goed 2018 wensten. En lanceerde daar zijn plan: uitbreiding van het statiegeld. ,,Ik kreeg Woensdrecht achter me. En nog individuele leden.'' Genoeg steun om te gaan werken aan een motie. En daar op het congres steun voor te vragen. En precies dat gaat op 3 maart gebeuren. ,,In de ochtend houd ik een presentatie. En 's middags wordt er gestemd. Ik heb goede hoop dat de motie wordt aangenomen.'' En uiteraard is voor De Weert de volgende stap dat Van Veldhoven er in het kabinet mee aan de slag gaat.

Duitsland