Actie tegen zonneparken in Steenbergs natuurgebied

STEENBERGEN - Een petitie tegen zonneparken in het Oudlands Laag in Steenbergen heeft al meer dan 900 ondertekeningen. De actie is gestart door werkgroep Bescherm het Oudland, die zich zorgen maakt om de natuur.

De werkgroep wil de gemeenteraad ervan overtuigen dat het landschap te waardevol is voor zonne-industrie. Het staat in het document ‘visie Energie en Ruimte’ aangemerkt als een van de gebieden waar een park mogelijk is. IB Vogt heeft bijvoorbeeld het plan om aan het Waterhoefke 35 hectare aan zonnepanelen te plaatsen.

Flyeractie

Het Oudland is een van de oudste gebieden van Steenbergen, vertelt woordvoerder Louis den Haan. ,,Met de eerste bewoonde huizen. Het is daardoor ook cultuur-historisch belangrijk. Maar daarnaast is het een gebied waar veel recreanten en toeristen gebruik van maken. Sporters, wandelaars, fietsers. Deels is het een beschermd natuurgebied. Hier zonnepanelen plaatsen gaat ons te ver."

Den Haan is tevreden met hoe het gaat met de actie. Het zal niet alleen bij de online petitie blijven. ,,We hebben ook flyers gedrukt en die gaan we in januari in de gemeente Steenbergen en in Moerstraten rondbrengen.”

Extra natuurontwikkeling

Er is nog geen officiële aanvraag ingediend, vertelt gemeentewoordvoerder Danique van Tilburg. ,,Maar dat zal dan moeten voldoen aan de eisen die de raad heeft vastgesteld. Dat betekent onder andere extra natuurontwikkeling in het gebied. De intentie is juist om met de opbrengsten van het zonnepark de natuur verder door te ontwikkelen om de biodiversiteit in het gebied te bevorderen.”

Ze wijst er daarnaast op dat er veel landbouwgrond in het Oudland is. ,,Het gebied dat wordt onderzocht, bestaat alleen daaruit.”

Alternatieve plekken

Wat De Haan betreft zijn er ook genoeg alternatieven om alsnog aan de energiedoelstellingen te voldoen. ,,We zijn voor de energietransitie, maar er zijn genoeg andere plekken om dit op te lossen. Er zijn ook nog genoeg dagen, zowel van particulieren als bedrijven, waar je panelen op kunt leggen. Moet je dan nu op korte termijn kiezen voor twee gigantische zonneparken?”

Er zijn ook nog andere plannen voor zonne-energie in de gemeente. Dat zou voldoende moeten zijn om de komende jaren vooruit te kunnen, denkt de werkgroep. In die tijd kan de gemeenteraad vervolgens zoeken naar een beter gebied voor meer zonneparken.

Het gebied gaat dan voor lange tijd op slot, vreest hij. ,,Je kunt er niks meer mee. Ik ben ook bij andere zonnevelden gaan kijken. Dat is woestenij, wat betreft de de natuur. Er groeit nauwelijks iets. En het beeld dat je dan krijgt is een plek die is afgezet met hekken. En dat in de natuur.”