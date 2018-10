Actie tegen parkeerchaos centrum Bergen op Zoom

Auto slaat over kop op A4 bij Dinteloord: traumaheli­kop­ter geland

15:31 DINTELOORD - Een auto is woensdagmiddag op de A4 bij Dinteloord over de kop geslagen. Hierbij is de bestuurder gewond geraakt. Een traumahelikopter landde in de buurt om hulp te verlenen.