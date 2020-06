Actie opgezet voor familie met zes kinderen van afgebrand huis Steenbergen: 'Ze kwamen op blote voeten binnen, heftig’

UPDATE / video Negen buurtbewo­ners geëvacu­eerd na uitslaande brand in historisch pand in centrum Steenber­gen

11:56 STEENBERGEN - In een historisch pand aan de Kaaistraat in Steenbergen heeft zondagavond een brand gewoed. De bewoners zijn in veiligheid gebracht, zo meldt de Veiligheidsregio. Om 22.50 uur werd het sein brand meester gegeven.