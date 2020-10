Achtstegroepers staan stil bij WO II-slachtoffers: ‘Ik kan me bijna niet voorstellen wat er gebeurd is’

Persoonlijk tintje

Voor leerling Raf Hagenaars (11) heeft de herdenking met zijn klas een persoonlijk tintje. Op het monument staat de naam van een familielid, de oom van zijn opa. ,,Ik kan me bijna niet voorstellen wat er allemaal is gebeurd in die tijd. We krijgen er wel les over op school en soms praat ik er met mijn vader en moeder over... Maar het blijft iets geks. Wel vind ik het mooi dat we zo met de hele klas deze mannen herdenken.''

Brok licht nog eens toe hoe belangrijk hij het vindt dat kinderen over de gebeurtenissen uit die tijd horen. ,,We geven leerlingen uit groep 8 specifiek les over de Slag om de Schelde, juist omdat we willen dat dit niet vergeten wordt. Voor hen is allemaal zo surreëel, daarom kiezen we ervoor om waar mogelijk familie te betrekken in de lessen of herdenkingen. Zo hadden we vorig jaar nog een gastspreker uitgenodigd die familie had in het verzet. Dat maakt het voor de leerlingen allemaal wat echter.''