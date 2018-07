'Achtergestelde' bewoners Vlierstraat in Bergen zijn het beu: 'Veel loze beloftes, maar er gebeurt niets'

BERGEN OP ZOOM - Voor de bewoners in de Vlierstraat in wijk Gageldonk-West is de maat vol. Ze zijn de loze beloftes van woningcorporatie Stadlander en de gemeente beu. Voelen zich achtergesteld in een wijk die langzaam uit het stof herrijst. ,,Hier gebeurt helemaal niets."

Het flink opknappen van straten als de Vijverberg, Beuklaan, Acacialaan en Plataanstraat met nieuwe bebouwing, laat dede bewoners uit de Vlierstraat zien hoe het ook kan. Nette straten. Met keurige parkeervakken. Zonder zwerfafval. Dat willen ze ook. ,,Het opknappen van onze straat is keer op keer uitgesteld. Nu wordt het volgend jaar. Je gelooft het niet meer", zegt bewoner Angele Everaardt.

Tekst loopt door na de foto.

Volledig scherm Angele Everaardt. © Timo Van De Kasteele

Zonnepanelen

Bijna tien jaar woont ze met haar man Ed in de Vlierstraat. De woning is inmiddels gerenoveerd. Maar niet naar tevredenheid. En niet volgens afspraak, zegt Everaardt. ,,Wel zonnepanelen plaatsen en de negentien jaar oude cv-ketel laten zitten. Dat heeft toch geen zin? Dat ding verbruikt drie keer zoveel energie als een nieuwe." En dan heeft hij het nog niet gehad over de kozijnen. Die zijn weliswaar vervangen, maar niet door kunststof exemplaren, zoals was beloofd.

Meerdere keren vraagt Everaardt bij Stadlander om duidelijkheid. Duidelijkheid over de straat en de woningen. Zonder duidelijk antwoord. Nu hebben de bewoners een gezamenlijk brief verstuurd aan de corporatie, waarin ze de noodkreet luiden. Die brief is ondertekend door alle bewoners in de straat. ,,We willen gehoord worden", zegt Jolanda Cloots, die schuin tegenover Ed en Angele woont.

Tekst loopt door na de foto en quote.

Volledig scherm Jolanda Cloots. © Timo Van De Kasteele

Quote We willen gehoord worden Jolanda Cloots

Angst

Het gaat de bewoners niet alleen om de woningen en de straat. Er is nog de angst. Angst voor brand. In twee weken tijd is het in de straat vijf keer raak, weet Angele Everaardt. ,,Waarvan minstens drie keer aangestoken. Waarschijnlijk iemand uit de wijk. Zeker weten doen we het niet. Het blijft gissen, maar het maakt je bang. Wat als we straks drie weken op vakantie gaan? Ga je dan met een gerust hart weg?"

Bij Joska Blankenstein gaat het schuurtje achterin de tuin in vlammen op. Dat van de buren ook. ,,Midden in de nacht staat het in lichterlaaie", zegt Joska. ,,Terwijl er geen stroom in de schuurtjes zit. Dus dat moet aangestoken zijn." De schrik zit er goed in. Toch wil ze niet weg uit de straat. ,,Een woning als deze, met vier slaapkamers en een diepe tuin, krijg ik nergens meer. Daarom blijven we."

'Niet vergeten'