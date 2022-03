ABN AMRO vertrekt uit Bergen op Zoom: ‘Vrijwel iedereen regelt bankzaken digitaal’

Analyse ‘Kemphanen’ brachten Steenber­gen politiek tot rust

STEENBERGEN - Het ging vaak hard tegen hard in de politieke arena van Steenbergen. Aanleg van het kassengebied bij Dinteloord zorgde voor veel rumoer en diep onderling wantrouwen. De bestuurscrisis rond voormalig burgemeester Saskia Bolten was een drama van jewelste. Inmiddels is het pais en vree in de vestingstad, ondanks of dankzij een ‘kemphanencoalitie’.

7 maart