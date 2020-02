Aardappelhandel moet dokken vanwege illegaal overnachtende chauffeurs en geluidsoverlast

DINTELOORD - Kouters Aardappelhandel in Dinteloord moet twee van de drie dwangsommen die de gemeente Steenbergen heeft opgelegd alsnog betalen. De rechter in Breda concludeert dat die terecht zijn opgelegd voor geluidsoverlast en overnachtende chauffeurs op het terrein.

Het bedrijf heeft inmiddels maatregelen genomen om de overlast in te dammen. De bestrating is verbeterd en ventilatoren die voor veel herrie zorgen zijn voorzien van isolatie. Bovendien wordt er voor zes uur 's morgens en na 7 uur 's avonds niet meer geladen of gelost.

Maar de rechter concludeert dat in de periode dat de gemeente de dwangsom heeft opgelegd vanwege geluidsoverlast die maatregelen nog niet getroffen waren. Dus is de 'boete' terecht.

Overnachtende chauffeurs

Quote De gemeente had het bedrijf een week gegeven het kapotte hek te vervangen Dat laatste geldt ook voor een dwangsom voor het illegaal overnachten van vrachtwagenchauffeurs, in januari vorig jaar. Kouters erkende dat ze daar de nacht hadden doorgebracht, maar stelde dat het toegangshek kapot was. En er dus sprake was van overmacht.



De gemeente had het bedrijf een week gegeven het kapotte hek te vervangen, maar binnen die tijd kreeg Kouters dat niet voor elkaar. Reden voor de rechter te oordelen dat de dwangsom van 15 mille terecht is opgelegd.

Geen boete voor illegaal ‘kamperen’

Anders is het voor de 'boete' naar aanleiding van een controle die op 13 mei werd uitgevoerd. Een handhaver zag een truck met gesloten gordijnen en een openstaande klep. Reden voor de gemeente ervan uit te gaan dat er weer illegaal 'gekampeerd' werd, zonder te checken of er ook daadwerkelijk iemand in de wagen zat.

Dat laatste is voldoende reden voor de rechter deze dwangsom te schrappen, omdat in zijn ogen er te weinig bewijs is dat er daadwerkelijk is overnacht.