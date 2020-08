Aantal coronabesmettingen in Bergen op Zoom loopt met 41 nieuwe patiënten opnieuw flink op

BERGEN OP ZOOM - Het aantal patiënten dat positief getest is op het coronavirus is opnieuw flink gestegen in de gemeente Bergen op Zoom.

De afgelopen 24 uur kwamen er volgens de cijfers van het RIVM 41 patiënten bij. Er zijn geen ziekenhuisopnames of overlijdens gemeld.

Of het flink toegenomen aantal positief geteste personen in Bergen op Zoom te maken heeft met de komst van een mobiele teststraat in die gemeente is niet bekend.

Zaterdag kende Bergen op Zoom eveneens het hoogste aantal besmettingen van West-Brabant. Toen werden er 19 nieuwe gevallen geconstateerd. Er is toen één persoon in het ziekenhuis opgenomen.

Teugels aantrekken

De gemeente liet zaterdag weten dat ze de teugels snel aan wil trekken om de verspreiding van het virus af te remmen. Burgemeester Frank Petter voerde zaterdagochtend overleg met zijn crisisteam over maatregelen die snel in heel de stad kunnen worden doorgevoerd. Voor dit moment betekent dat vooral dat de stad inwoners vraagt weer beter afstand te houden en daar ook op controleert. (Nog) geen nieuwe maatregelen dus, wel meer ‘druk erop’ en meer controle.

Zo wil Bergen op Zoom in de horeca en het uitgaansleven intensiever controleren of alle richtlijnen wel worden nageleefd. Burgemeester Petter bespreekt deze week met de rest van het college of er extra, lokale maatregelen genomen moeten worden.

Waar vorige week de El Feth Moskee in Bergen op Zoom per direct de deuren voor twee weken sloot in verband met het risico op coronabesmetting, heeft eetgelegenheid Het Strandhuys zaterdag de zaak tijdelijk dichtgegooid. Een medewerker die in de spoelkeuken staat werd positief getest, en werkte tot zijn coronatest door omdat hij geen klachten had. Hij werd getest omdat hij vanuit een contactonderzoek was benaderd.

577 besmettingen

In de gemeente Breda werden er tussen zaterdag en zondag vier nieuwe gevallen gemeld. In de gemeente Oosterhout twee en in de gemeenten Roosendaal en Steenbergen één. In Rucphen, Halderberge, Etten-Leur en Moerdijk zijn er geen nieuwe besmettingen vastgesteld.

In totaal zijn er de afgelopen 24 uur in Midden- en West-Brabant 65 mensen positief getest op het virus. In het het hele land zijn het er 577.