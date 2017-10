Aantal Bergenaren met bijstandsuitkering is weer gestegen

BERGEN OP ZOOM - Het aantal inwoners in Bergen op Zoom dat een bijstandsuitkering heeft, is het afgelopen half jaar wederom gestegen. Waren er eind 2016 1.839 Bergenaren afhankelijk van de bijstand, eind juni 2017 ligt het aantal op 1900.

Stabilisatie

Ondanks de stijging, lijkt het erop dat het aantal bijstandsgerechtigden stabiliseert. Zo was er in 2013 nog een toename van 13 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, in 2014 7 procent en in 2015 4 procent. In 2016 bedraagt de toename 2 procent, terwijl in het eerste half jaar het op 3,3 procent ligt. Een aantal maanden geleden hebben de Brabantse Wal gemeenten (Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht) al extra maatregelen aangekondigd om de stijging van het aantal bijstandsuitkeringen tegen te gaan.

Daling werkloosheid

Een van de belangrijkste redenen dat de stijging nu afvlakt, is de aantrekkende economie. Dat blijkt eens te meer uit het aantal WW-uitkeringen in de Markiezenstad. Dat daalde van 2.382 in juni 2016 naar 1.931 in jun 2017, een reductie van bijna 19 procent. Meer dan een kwart van de mensen die het afgelopen jaar uit de bijstand zijn gegaan, heeft werk gevonden.

Collectieve ziektekostenverzekering

De gemeentelijke uitgaven voor bijzondere bijstand lopen uit de pas ten opzichte van de begroting. Er is de eerste zes maanden 54.000 euro meer uitgeven dan van tevoren is ingeschat, een overschrijding van vijf procent. Een van de oorzaken ligt bij de collectieve ziektekostenverzekering. Daar maken veel meer mensen gebruik van dan eerder gedacht. Het budget wordt met een derde overschreden, wat uitkomt op ongeveer 90.000 euro. Door meevallers elders in het budget, wordt de totale overschrijding gedempt.