Aantal aanvragen voor thuishulp rijst de pan uit in Bergen op Zoom: elf weken wachttijd

Heeft u of een gezinslid te maken met lange wachttijden voor thuishulp? Graag horen wij uw ervaring, voor een artikel over dit onderwerp. Mail naar oproep@bndestem.nl onder vermelding van naam, woonplaats en telefoonnummer.

Achterstanden inlopen

Belangrijkste oorzaak voor die vertraging is gebrek aan goed personeel. Van der Zwan: ,,Plus we werken sinds kort met een ander systeem. Dat proces kost tijd en vraagt om extra capaciteit. Daardoor krijgen we de achterstanden niet of nauwelijks ingelopen.”